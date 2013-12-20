الأمن ينسحب من محيط مدينة الطلبة بالمهندسين وعودة السيولة المرورية

بدأت قوات الأمن المركزى فى الانسحاب من محيط المدينة الجامعية، بشارع أحمد عرابى بالمهندسين، مساء اليوم الجمعة، وذلك بعد توقف الاشتباكات بين الأهالى المؤيدين للقوات المسلحة، وطلاب جماعة الإخوان المسلمين، المتواجدين داخل المدينة الجامعية، منذ حوالى ساعتين.

وفى السياق ذاته، وصلت إلى محيط المدينة الجامعية سيارة إسعاف، والتى قدمت الإسعافات اللازمة لجندى أمن مركزى يدعى على أحمد على، وذلك لشعوره بحالة إعياء تأثرا بالغازات المسيلة للدموع.

يأتى هذا فيما عادت حركة المرور إلى طبيعتها، خاصة بعد مغادرة الأهالى محيط المدينة الجامعية.