فالديز: هناك مؤامرة لهدم استقرار برشلونة

برشلونة، (إفي): أكد فيكتور فالديز حارس مرمى برشلونة أن الاخبار والشائعات الكثيرة التي أحاطت بفريقه الكتالوني وبنجومه في الأسابيع الاخيرة تثبت وجود مؤامرة لهدم استقرار النادي.

وطالب فالديز خلال مؤتمر صحفي بـ"الاتحاد" لمواجهة تلك "الحملة"، والاجتهاد لمنع تسلل أي تأثير سلبي على الفريق متصدر الدوري الإسباني الحالي بفارق الاهداف عن أتلتيكو مدريد.

وأوضح الحارس "أشعر بوجود آلية ممنهجة ضد الفريق، إما أن نتحد لحماية أنفسنا مثلما حدث في السنوات الماضية، حين تم اتهامنا بتناول المنشطات، أو أننا سنمضي في مسار سيء".

وخلال الاسابيع الاخيرة طالت النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي اتهامات بتورطه في شبكة لغسيل الاموال، وهو ما أثار استياء زملائه بالبرسا، بجانب اتهامات للنادي بالحصول على مساعدات حكومية غير قانونية.

وانتقد فالديز غياب دور الحرس المدني ووزارة الداخلية في النادي وامتناعهم عن تكذيب تلك الاتهامات طوال السنوات التي قضاها بقميص البلاوجرانا.

وتجنب الحارس التعليق على تصريحات ميسي التي هاجم فيها نائب رئيس النادي الكتالوني للشئون الاقتصادية خافيير فاوس، واتهمه بأنه "لا يفهم شيئا في كرة القدم".

وقال حارس منتخب إسبانيا "لا أحب الدخول في حوار بين شخصين، لكن أحب ايضا الدفاع عن زملائي، ليو زميلي ويمضي معنا في نفس الدرب".