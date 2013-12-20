فينجر: الخسارة من سيتي ستساعد أرسنال في سباق اللقب

يرى الفرنسي أرسين فينجر المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي أن الخسارة الثقيلة التي تعرض لها فريقه الأسبوع الماضي أمام مانشستر سيتي 6-3 ستساعد المدفعجية على استكمال سباق اللقب بشكل أفضل.

ويحتل أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي بعد مرور 16 جولة إلا أنه مهدد بفقدانها في حال الخسارة أمام تشيلسي يوم الإثنين المقبل.

وقال فينجر يوم الجمعة للصحفيين "على الرغم من حقيقة تلقينا للأهداف وهو الأمر الصادم بالنسبة لي لأننا لم نعتد على ذلك، إلا أن الأمر بأكمله لم يكن سلبيا لأنه كان باستطاعتنا تسجيل 6 أهداف أيضا وأثبتنا أننا نمتلك إمكانيات عالية في الخط الهجومي".

وأضاف "أنا أؤمن أننا يجب الخروج من تلك المباريات بشكل أقوى، نحن أثبتنا حتى الآن أننا نستطيع أن نكون أقوياء في الخط الدفاعي .. وكذلك في ذلك اليوم أثبتنا أننا نشكل خطورة كبيرة أمام أي منافس".

وتابع "سنحاول أن نعالج المشاكل الدفاعية ولكن هذا يحتاج أن نثبته أمام تشيلسي، نحن نثق بأنفسنا جيدا .. لا استطيع التكلم هنا دعنا نثبت ذلك يوم الإثنين".

ويواجه أرسنال غريمه تشيلسي في مباراة مصيرية يوم الإثنين قد يبتعد أرسنال بها بصدارة الدوري أو يحافظ على الأقل على فارق النقطتين مع ليفربول أو يفقدها.