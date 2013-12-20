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تقارير - أرسنال مهتم بضم مدافع بازل

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تقارير - أرسنال مهتم بضم مدافع بازل تقارير - أرسنال مهتم بضم مدافع بازل

أشارت تقارير إخبارية أن فريق أرسنال الإنجليزي مهتم بضم فابيان شار مدافع بازل السويسري بعد أن أكد وكيل اللاعب اهتمام بعض الأندية الإنجليزية باللاعب.

ووفقا للتقارير فإن أرسنال يسعى لضم شار بسبب قلة الخيارات في خط الدفاع في ظل اهتزاز مستوى توماس فيرمالين قائد الفريق بالإضافة لخروج بكاري سانيا المتوقع الصيف المقبل.

ويبلغ شار من العمر 22 عاما ويعد أحد أبرز مواهب فريق بازل الشابة والتي لفتت إليها الأنظار خلال الموسمين الماضيين.

وكان شار قد ارتبط من قبل بالانتقال لمانشستر يونايتد مع زميله المصري محمد صلاح خلال يناير المقبل.

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