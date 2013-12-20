أبياتي يربط مشواره مع الكرة بعقد جديد من ميلان

ميلانو /أ ش أ/ كشف كريستيان أبياتى حارس مرمى ميلان المخضرم عن اعتزامه الاعتزال فى نهاية الموسم الحالى فى حالة عدم ابرامه عقد جديد مع الروزينيرى.

يذكر أن عقد الحارس المحنك /36 عاما/ ينتهى مع نهاية الموسم ولم يفاتحه النادى حتى الآن فى مسألة تجديد عقده.

وقال ابياتى فى تصريحات للصحفيين "من الواضح أنك تبدأ فى التعرض لبعض الاصابات مع اقترابك من اكمال عامك السابع والثلاثين".

وأضاف "ومع ذلك فانا مازلت تحت امر النادى فى اى وقت ولايوجد قانون يقول انك يجب ان تكون الخيار الاول الى الابد".

واردف قائلا "ولكن من الواضح انه لو قال لى ميلان كفى فسوف اعتزل، ولو لم ابرم عقدا جديدا فسوف انهى حياتى كحارس مرمى".