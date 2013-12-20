القواعد الذهبية في السعادة الزوجية !!!!!!!

القاعدة الأولى



أيها الزوجان:



صلا ما بينكما وبين الله ........ يصل الله بينكما؟؟

واقصد بذلك :

ان يحسن كلا الزوجين علاقتهما بالله سبحانه وتعالى

فإذا كان الرجل مقبل على الله والذي بينه وبين الله موصول

طرح الله له القبول

واحبه الناس وزوجته منهم

وكذا المرأة اذا كانت مقبلة على الله

طرح الله لها القبول

فكم بمعصيه تشتت اسرة سعيده؟؟

وكم بذنب انقلبت الحياة الى نكد وحياة مريرة ؟؟

كما قال احد السلف رحمه الله:

والله اني لاعرف شؤم معصيتي بخلق دابتي؟؟

وكلما كان الزوجان قريبين من الله وتضرعا الى الله في ان يديم حياتهما الزوجيه

وان يسعدهما ببعضهما مادام في العمر بقية استجاب الله لهما

فتأليف قلوب الازواج والزوجات ليس والله بالملبوسات والاثاث والكلمات والحركات

وإن كانت اسبابا؟؟؟

ولكن تأليف القلوب أصله من الله سبحانه وتعالى



كما قال سبحانه:

{ وألف بين قلوبهم لو انفقت مافي الارض جميعا ماألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم }

أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن وصلوا مابينهم وبين الله

وان يرزقنا السعادة والجنة والزيادة

القاعدة الثانية تقول :

تزوجا من جديد؟؟؟؟؟

لا تتعجبوا من هذا الكلام؟

نعم تزوجا من جديد؟ اقصد لتبتعدا عن بعضكما شيئا من الوقت اسبوعا مثلا

يكون بينكم الكلام العادي

حتى تتحرك المحبة الداخليه والشوق الذي دفن مع الايام

لتكن فترة تنشيط للمحبة تتخللها الهدايا الجميلة والتلغرافات العذبة

القاعدة الثالثة تقول :



ايها الزوجان :تعاملا مع بعضكما كالاطفال لا كالرجال؟؟؟



عفوا

اقصد ان الرجل ليتنازل عن كبريائه والمرأة عن عنادها حال الخلاف

ولتكونا كالاطفال مااسرع ان يختلفوا ومااجمل ان يصطلحوا؟

اذا غضبت زوجتك يوما عليك ورفعت صوتها

فانظر اليها وقل لها :

تصدقين انك رائعة وانتي غضبانه ...واعطيها بسمه وضحكة

وانتي اذا زعل هو ابتسمي في وجهه وقولي له مهما فعلت سأظل أحبك



اللهم أصلح بيوت المسلمين وألف بين قلوب الازواج

شبكةعيونالإخبارية

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