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أنطوان وديع الصافي: والدي كان وقود حياتي

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أنطوان وديع الصافي: والدي كان وقود حياتي أنطوان وديع الصافي: والدي كان وقود حياتي

عبّر أنطوان، نجل الفنان اللبناني الراحل وديع الصافي، عن افتقاده الشديد لوالده، مشدداً على أنّه يشعر بأنّ الحياة ينقصها الكثير بعد رحيله.
وأضاف أنطوان في تصريحاته لبرنامج "شوبيز"، الذي يُعرض على قناة روتانا مصريّة، أن والده كان بالنسبة إليه بمثابة الوقود الذي يعطيه القدرة على السير واستكمال الحياة، مشيراً إلى أنه لا يشعر بأنه افتقد والده فقط، بل نجله أيضاً.
ويأتي وجود أنطوان في من أجل حضور حفل التأبين الذي أقامته دار الأوبرا المصرية لوديع الصافي، والذي شارك فيه عدد من مطربي الأوبرا ومطرباتها.

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