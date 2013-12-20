زيادة نسب الإصابة بأمراض القلب والشريان التاجى فى فصل الشتاء

مع دخول فصل الشتاء والموجة الباردة التى لم يعتد عليها المصريون من قبل، ومع الانخفاض الحاد فى درجات الحرارة عن مثيلاتها فى الأعوام السابقة، أثبتت الدراسات أن أمراض الشريان التاجى، وما ينتج عليها من الذبحة الصدرية وجلطات القلب، وتزداد فى فترة انخفاض درجات الحرارة التى تتسبب فى أزمات الشريان التاجى والذبحة الصدرية.

لذلك يقول الدكتور أشرف رياض، استشارى أمراض القلب والباطنة بجامعة القاهرة، إن انقباضات الشرايين التاجية تزداد فى فصل الشتاء، خاصة مع المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع فى نسبة الكولسترول والدهون الثلاثية.

ويشير استشارى أمراض القلب أنه مع انخفاض درجات الحرارة، وإصابة العديد من الأشخاص بنزلات البرد، يلجأ بعض الأشخاص إلى تناول بعض العقاقير المعروفة التى تقلل الرشح والزكام وارتفاع درجات الحرارة بشكل سريع، ولا يعلمون أن هذه الأدوية قد تؤثر على ارتفاع ضغط الدم، لأنها تعمل على زيادة انقباض الأوعية الدموية المتواجدة فى الأنف، مما يقلل الرشح والزكام، وذلك يؤدى إلى ارتفاع الضغط، وينتج عنه زيادة تقلصات الشرايين التاجية التى تعد السبب الرئيسى للأزمات القلبية والذبحة الصدرية.

يوصى الطبيب أنه أثناء فصل الشتاء ودرجات الحرارة المنخفضة، يجب ارتداء الملابس الثقيلة التى تتناسب مع هذه الأوقات من السنة حتى يتمتعوا بالدفء الكافى الذى يقلل من حدوث أزمات الشريان التاجى، وعدم تناول الأدوية التى يوجد لها آثار جانبية على ارتفاع ضغط الدم، وتؤدى إلى زيادة الإصابة بأمراض القلب.