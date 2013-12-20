فيتامين بى يقوى الذاكرة والعسل مفيد لتنشيطها

من منا لا يرغب فى ذاكرة حديدية قوية تكون قادرة على تذكر كل ما نمر به من أحداث، إلا أن البعض منا قد يعانى من ضعف الذاكرة وعدم القدرة على تذكر حتى أقرب الأمور مما يضع الشخص فى العديد من المواقف المحرجة وحول الذاكرة وطرق الوقاية والعناية بها.

يوضح الدكتور إبراهيم سعد استشارى أمراض المخ والأعصاب أن هناك بعض الأطعمة التى تقوى الذاكرة والتى تتركز فى العسل الذى يساعد مخ الإنسان فى الاحتفاظ بالمعلومات أكبر قدر من الزمن، ويعمل على تنشيطها بجانب الزنجبيل الذى يعمل على تقوية الذاكرة، وعين الجمل مع ضرورة الحرص على الإكثار من تناول الخضراوات والفواكه والذاكرة نوعان منها ما هو بعيد وهى تلك الذاكرة التى نحتفظ من خلالها بكل ذكريات الماضى وكل ما مر عليه سنوات، وهى من الصعب أن تتأثر وتتعرض للفقد.

وهناك الذاكرة القريبة وهى تلك التى نحتفظ من خلالها بالمعلومات اليومية وهناك مجموعة من النصائح التى تعمل على تقوية الذاكرة تتمثل فى الحرص على الحركة المستمرة وممارسة الرياضة فذلك من شأنه أن يقوى الذاكرة ويعمل على تنشيطها والسعى للتخلص من السمنة التى من شأنها أن تؤثر على المخ نتيجة سوء التغذية التى يصاحبها وذلك بكثرة الأطعمة التى يتناولها الفرد مع ضرورة الحرص على تناول غذاء صحى يعمل على تقوية الذاكرة مع الإكثار من فيتامين بى لما له من آثار إيجابية فى تقوية المخ.