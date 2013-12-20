تعرف على الأمراض الناتجة عن خلل الهرمونات بالجسم

جسم الإنسان يحتوى على كثير من الهرمونات، تحافظ على توازنه، لكن هذه الهرمونات عندما يحدث بها أى خلل نتيجة الإصابة بشىء معين، كالحالة النفسية السيئة التى تؤثر عليها، يتسبب ذلك فى حدوث خلل بوظائف الجسم.

يقول الدكتور أحمد عبد المنعم خريبة، أستاذ أمراض الباطنة والغدد الصماء، إنه عندما يحدث خلل فى هرمونات الجسم، يتسبب فى حدوث خلل بوظائف الجسم، والإصابة ببعض الأمراض الناتجة عن خلل الهرمونات، مثل نقص أو زيادة إفراز هرمون الغدة الدرقية.

ويضيف د. أحمد أن مرض السكر ينتج عن نقص إفراز الأنسولين من البنكرياس، وحدوث عدم الإنجاب عند الرجال والسيدات يكون نتيجة لخلل فى بعض الهرمونات، وفى بعض الحالات الإصابة بالسمنة المفرطة تكون نتيجة لخلل هرمونى، وفى بعض الحالات الأخرى الارتفاع المفاجئ لضغط الدم يكون نتيجة أيضا لخلل بالهرمونات.

وتابع أستاذ أمراض الباطنة والغدد الصماء أن الإصابة بنقص فى الوزن، يكون نتيجة لزيادة إفراز الغدة الدرقية والغدة البركلوية، كما توجد بعض حالات الصداع واضطراب الرؤية نتيجة لوجود أورام بالغدة النخامية، لافتا إلى أن تضخم الثدى عند الرجال نتيجة لزيادة فى إفراز هرمون اللبن.

ويوضح الطبيب بعض الأعراض التى يجب عند التعرض لها اللجوء للطبيب للتأكد من وجود خلل بهرمونات الجسم، مثل الشعور بالخمول، وعدم القدرة على الحركة، ووجود آلام مفصلية وعضلية، ووجود ضعف بالسمع واختلال فى نزول الطمث عند السيدات، ونقص وزيادة فى الوزن عن المعدل الطبيعى.

يشير الطبيب إلى أنه إذا وجدت أعراضًا تدل على حدوث خلل بهرمونات الجسم، ولم يتم معالجتها، فمن الممكن أن تؤدى إلى حدوث مضاعفات شديدة تتسبب فى حدوث الوفاة.