جامعة لبنانية تقرر إلغاء الانتخابات الطلابية بسبب الاحتقان السياسى

قررت الجامعة الانطونية بلبنان إلغاء الانتخابات الطلابيّة للعام الجامعى 2013-2014، بسبب الاحتقان السياسى.

وقال رئاسة الجامعة فى بيان لها اليوم الجمعة إنها "سوف تحدد قراراتها للانتخابات فى الأعوام المقبلة تبعا لخلفية الحملات وأهدافها".

وأشار البيان إلى أنه "بعد أن أصدرت رئاسة الجامعة الأنطونية فى العاشر من ديسمبر الجارى بيانا ذكرت فيه بروح العملية الانتخابية الطلابية وأهدافها استنادا إلى قوانينها الداخلية، التى تقضى بالفصل التامّ بين الانتماءات السياسيّة لطلابها وعملية انتخاب ممثلّين عنهم، فوجئت بتصاريح من جهات سياسية مختلفة تنتقد فيها بيان إدارة الجامعة بالتزامنِ مع حملات انتخابية ذات طابع سياسى يقودها طلاّبها داخل حرمها".

وأوضحت الجامعة أنها "اتخذت قرار إلغاء الانتخابات لأنّ الغاية الأساس للعمليّة الانتخابية لن تحقق المرجو منها على مستوى هيئة تمثل الطلاب دراسيا وأكاديميا فى ظل إصرار الجهات السياسيّة المشار إليها أعلاه على زج الجامعة بمواقف ومبادئ ترفضها".