6 معاطف لأناقتك هذا الشتاء

لن تكتمل أناقتك هذا الشتاء من غير معطف يضفي لمسة من الدفئ على إطلالتك... تابعي معنا مجموعة من أبرز معاطف هذا الموسم واختاري منها ما يناسبك...

- فكرة وتنسيق: نايلة عون.

- تصوير: كارلوس عون.

- الأزياء متوفر في محلات Aishti – بيروت.

الصورة رقم 1:

- كاب باللون البيج من MSGM. سعره 920$.

- ليغينغ باللون الأسود من Clips. سعره 545$.

- كنزة من الصوف من Dries Van Noten. سعرها 495$.

الصورة رقم 2:

- معطف باللون الأحمر الداكن من Burberry. سعره 1265$.

- قميص مطبع من Balenciaga. سعرها 1170$.

- بنطلون باللون الأصفر من Etro. سعره 390$.

- قبعة مزينة بالفرو من Muhlbauer. سعرها 445$.

الصورة رقم 3:

- معطف باللون الأسود. سعره 1975$.

- حقيبة مزينة بالمبرعات. سعرها 1495$.

الاثنان من Moschino.

- ليغينغ من Paul & Joe. سعره 530$.

- قفازات جلدية من Dsquared 2. سعرها 330$.

- قبعة من الفرو من Muhlbauer. سعرها 595$.

الصورة رقم 4:

- معطف مزين بالفرو من Simonetta. سعره 1705$.

- قميص من Paul & Joe. سعره 425$.

- جينز باللون البنفسجي من Roberto Cavalli. سعره 880$.

- مظلة من Burberry. سعرها 225$.

الصورة رقم 5:

- معطف باللون البنفسجي من Bottega Venetta. سعره 7730$.

- حقيبة من Gucci. سعرها 4430$.

- وشاح من Etro. سعره 830$.

- قفازات جلدية من Dsquared2. سعرها 330$.

الصورة رقم 6:

- معطف من الجوخ باللون الأخضر الداكن من Tory Burch. سعره 1320$.

- توب من Balanicaga. سعرها 1245$.

- وشاح مطبع من Etro. سعره 890$.

- ليغينغ من Clips. سعره 545$.

- قبعة من المخمل من Muhlbauer. سعرها 295$.

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