6 معاطف لأناقتك هذا الشتاء

لن تكتمل أناقتك هذا الشتاء من غير معطف يضفي لمسة من الدفئ على إطلالتك... تابعي معنا مجموعة من أبرز معاطف هذا الموسم واختاري منها ما يناسبك...
- فكرة وتنسيق: نايلة عون.
- تصوير: كارلوس عون.
- الأزياء متوفر في محلات Aishti – بيروت.
الصورة رقم 1:
- كاب باللون البيج من MSGM. سعره 920$.
- ليغينغ باللون الأسود من Clips. سعره 545$.
- كنزة من الصوف من Dries Van Noten. سعرها 495$.
الصورة رقم 2:
- معطف باللون الأحمر الداكن من Burberry. سعره 1265$.
- قميص مطبع من Balenciaga. سعرها 1170$.
- بنطلون باللون الأصفر من Etro. سعره 390$.
- قبعة مزينة بالفرو من Muhlbauer. سعرها 445$.
الصورة رقم 3:
- معطف باللون الأسود. سعره 1975$.
- حقيبة مزينة بالمبرعات. سعرها 1495$.
الاثنان من Moschino.
- ليغينغ من Paul & Joe. سعره 530$.
- قفازات جلدية من Dsquared 2. سعرها 330$.
- قبعة من الفرو من Muhlbauer. سعرها 595$.
الصورة رقم 4:
- معطف مزين بالفرو من Simonetta. سعره 1705$.
- قميص من Paul & Joe. سعره 425$.
- جينز باللون البنفسجي من Roberto Cavalli. سعره 880$.
- مظلة من Burberry. سعرها 225$.
الصورة رقم 5:
- معطف باللون البنفسجي من Bottega Venetta. سعره 7730$.
- حقيبة من Gucci. سعرها 4430$.
- وشاح من Etro. سعره 830$.
- قفازات جلدية من Dsquared2. سعرها 330$.
الصورة رقم 6:
- معطف من الجوخ باللون الأخضر الداكن من Tory Burch. سعره 1320$.
- توب من Balanicaga. سعرها 1245$.
- وشاح مطبع من Etro. سعره 890$.
- ليغينغ من Clips. سعره 545$.
- قبعة من المخمل من Muhlbauer. سعرها 295$.
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