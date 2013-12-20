Marc Jacobs يقدّم حملته الأخيرة لـLouis Vuitton

خصّص المصمّم العالمي مارك جايكوبس حملته الإعلانية الأخيرة للويس فويتون، لأيقونات الموضة اللواتي شكلن مصدر وحيه، من كاثرين دونوف وصوفيا كوبولا وجيزيل بوندشان وفان بينغبينغ وصولاً الى كارولينا دي ميغريه وإدي كامبل. الحملة التي صوّرت بعدسة ستيفن ميزل Steve Meisel لموسم ربيع وصيف 2014 أظهرت أحدث تصاميم الدار الفرنسية من حقيبة نوي Noe الى حقائب المونوغرام التي اشتهرت بها هذه العلامة، إضافة الى تصاميم من الأزياء الخلابة. وتتبع الحملة، في روحيتها، المسار نفسه للعرض الأخير الذي قدمه مارك جايكوبس لهذه الدار الفرنسية، والذي اختصر فيه مجمل الابداعات التي قدمها طيلة فترة توليه منصبه.