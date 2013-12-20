خبير اقتصادي: الحكومة تكرر أخطاء مرسي بالتوسع في الاقتراض الخارجي

كتب : جهاد أحمد الجمعة 20-12-2013 19:28

قال أحمد سيد النجار، الخبير الاقتصادي بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، إن جمع الإخوان للعملات النقدية من السوق "عبث اقتصادي وتسميم لحياة البسطاء".

وأشار النجار، خلال لقائه مع الإعلامي محمود سعد ببرنامج "آخر النهار" أن "الإخوان ينشرون الآن دستورا مزيفا في الأرياف، لتشويه الدستور الجديد"، مؤكدا أن "الكذب عقيدة لدى جماعة الإخوان المسلمين".

وأضاف أن "العجز التجاري مازال هائلا ولم يتحسن منذ بداية حكم المجلس العسكري"، مشيرا إلى أن الرئيس السابق محمد مرسي زاد من حجم الدين العام، باقتراضه 9 مليار دولار، مؤكدا أن الحكومة الحالية تكرر أخطاء مرسي بالتوسع في الاقتراض الخارجي.

وطالب النجار بضرورة الحفاظ على موارد مصر وتنميتها، رافضا ما حدث من "تحويل أحد أهم الملاحات المصرية إلى قرية سياحية، بالرغم من استيراد مصر لكميات هائلة من الملح".