«أسوشييتد برس»: تسريبات «السيسى» تزيد شعبيته بين المصريين

الوكالة: الشعب يعتبر «الرؤى» علامة التقوى.. و«البرعى»: المسرِّبون لم يدرسوا طبيعة المواطنين

كتب : محمد البلاسى منذ 31 دقيقة

قالت وكالة «أسوشييتد برس» الأمريكية إن التسريبات الأخيرة المنسوبة للفريق أول عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع، تسهم فى زيادة رصيده الإيجابى لدى المصريين ولا تضره، مشيرة إلى أن التسريب الأخير الذى يتحدث عن «حلم»، عمَّق صورة «السيسى» لدى المصريين كرجل يتمتع بجوانب «روحانية»، خاصة أن معظم المصريين يرون أن تفسير الأحلام أمر شائع ويتناسب مع التقاليد الشعبية.

وأضاف التقرير أن الحديث عن الحلم يناسب خلفية «السيسى» الذى وُلد ونشأ فى حى الجمالية الشعبى، الذى يضم أشهر المساجد والأضرحة، كما أن تفسير الأحلام تقليد دينى مقبول بين المسلمين، ومذكور فى القرآن الكريم، ووجود «الرؤى» لدى الفرد ينظر إليها كعلامة على التقوى.

وتابع أن هذا التطور والزخم لا يترك خيارات أخرى للفريق السيسى غير الترشح لمنصب الرئيس، وإذا حدث ذلك ستكون تلك الخطوة تتويجاً لخارطة الطريق التى وضعها الجيش بعد الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسى، كما أن مؤيدى الفريق «السيسى» يرونه لا يفعل إلا الصواب، وينظر إليه كثيرون كمنقذ للبلاد بعد نحو 3 سنوات من الاضطراب وعدم الاستقرار.

ونقلت الوكالة عن نجاد البرعى، الناشط الحقوقى، قوله: «أولئك الذين سرَّبوا المقطع الأخير لم يدرسوا طبيعة المصريين، وتأييد السيسى، سواء كان خطأ أو صواباً، يمثل انعكاساً للمزاج فى الشارع المصرى، الذى اكتشف أن تكلفة الديمقراطية عالية، حتى لو لم توجد وسيلة للتأكد من إيمان السيسى بالديمقراطية كما نرى فى الغرب».