الأهلي: السيد حمدي هرب للسهر على البحر؟ الجو كان باردا

نفى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي التقارير التي أشارت إلى هروب السيد حمدي مهاجم الفريق من فندق الإقامة بالمغرب لقضاء سهرة على البحر.

وكانت تقارير قد خرجت تقول أن حمدي ترك معسكر فريقه قبل مواجهة مونتيري المكسيكي في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس والتي خسرها الأهلي 5-1 للسهر على البحر.

وأشارت التقارير إلى أن الأمر أثار أزمة داخل معسكر الأهلي، خاصة أنه لم يبلغ الجهاز الفني الذي فوجئ باختفاء اللاعب من الفندق ليلة المباراة.

إلا أن عبد الحفيظ قال لـFilGoal.com: "هذا الأمر لم يحدث من الأساس، فكيف للاعب أن يترك غرفته ويخرج للسهر ليلة المباراة".

وتابع "درجة الحرارة كانت منخفضة في المغرب، فكيف سيترك الفندق للسهر على البحر في هذا الطقس البارد؟".