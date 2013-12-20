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الأهلي ينفي معاقبة لاعبيه.. ويعود للتدريبات يوم الأحد

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الأهلي ينفي معاقبة لاعبيه.. ويعود للتدريبات يوم الأحد الأهلي ينفي معاقبة لاعبيه.. ويعود للتدريبات يوم الأحد

نفى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي نية إدارة النادي الأحمر معاقبة اللاعبين بالخصم من مستحقاتهم المادية عقب تلقي خسارتين في كأس العالم للأندية.

واحتل الأهلي المركز السادس في مونديال الأندية عقب الخسارة من جوانزو الصيني 2-0، ومن مونتيري المكسيكي 5-1.

وقال عبد الحفيط لـFilGoal.com: "لا نية لدينا لمعاقبة اللاعبين أو الخصم من مستحقاتهم المادية".

وأشار مدير الكرة إلى أن الفريق سيعود للتدريبات يوم الأحد استعدادا لانطلاق الموسم الجديد من الدوري الممتاز.

وأتم "سنواصل استعداداتنا للدوري بشكل عادي، رغم عدم وضوح جدية عودة المسابقة".

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