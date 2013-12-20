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رئيس مجلس الأمن يحذر من تحول الأزمة في جنوب السودان إلى حرب أهلية

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رئيس مجلس الأمن يحذر من تحول الأزمة في جنوب السودان إلى حرب أهلية رئيس مجلس الأمن يحذر من تحول الأزمة في جنوب السودان إلى حرب أهلية

اجتماعات مجلس الأمن

أكد رئيس مجلس الأمن الدولي السفير جيرارد آرو-مندوب فرنسا الدائم لدي الأمم المتحدة والذي تتولي بلاده رئاسة أعمال المجلس لشهر ديسمبر الجاري- إن هناك معلومات عديدة لا تزال غير واضحة بشأن حقيقة الموقف الحالي في جنوب السودان.

وقال رئيس مجلس الأمن –في تصريحات للصحفيين عقب انتهاء جلسة المشاورات المغلقة التي عقدها المجلس بشأن الوضع في جنوب السودان- إن مساعد رئيس ادارة عمليات حفظ السلام بالأمم المتحدة ادموندموليت قدم احاطة اليوم الي أعضاء المجلس ،لكن هناك العديد من المعلومات التي لاتزال غير واضحة”.

وأضاف السفير جيراردآرو أن الموقف حاليا غير مستقر،وحذر من امكانية أن تتحول الأزمة الحالية في البلاد الي حرب أهلية إم لم يسرع المجتمع الدولي بايجاد حل سياسي لها.
> ورحب رئيس مجلس الأمن في تصريحاته للصحفيين بتواجد وزراء مجموعة ايجاد حاليا في العاصمة جوبا،وقال إن مجلس ألأمن الدولي يدعم بقوة مبادرة وزراء مجموعة ايجاد من أجل التوصل الي حل سياسي للأزمة الحالية.
> أ ش أ

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