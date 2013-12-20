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وزير الآثار": نتعاون مع "الخارجية" لاسترداد القطع المهربة للخارج

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وزير الآثار": نتعاون مع "الخارجية" لاسترداد القطع المهربة للخارج وزير الآثار": نتعاون مع "الخارجية" لاسترداد القطع المهربة للخارج

قال الدكتور محمد إبراهيم، وزير الآثار، إن الوزارة تقوم بسلسلة من التحقيقات لاستعادة الآثار التى تم سرقتها خلال الفترة الماضية، مضيفا أن الوزارة تتعاون مع وزارة الخارجية لاسترداد القطع الأثرية المصرية المهربة إلى الخارج.

وأكد إبراهيم خلال مداخلة هاتفية لفضائية "سى. بى. سى" اليوم الجمعة، أنهم يقومون بطريقة سرية تامة بالعمل على إعادة الآثار المهربة لعدم التصرف فيها قبل التحفظ عليها وسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأوضح إبراهيم أنه تم سرقة قطعة أثرية من المتحف المصرى الجمعة الماضية ولم يبلغ عن سرقتها، وأنه تم اكتشافها فى بلجيكا وتسليمها إلى السفاره المصرية فى بروكسل الاثنين الماضى، وأنه وجد قطعة أخرى مهربة فى إحدى دول أمريكا اللاتينية وتم تسليمها، وسوف يتم شحنها إلى .

واستكمل وزير الآثار أن السياحة الداخلية تسير بشكل جيد وتعيش حالة من الانتعاش الآن خاصة بمناسبات أعياد الكريسماس والميلاد.

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مصر 365

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