"اليوم السابع": دموع الرئيس فى لقاء شباب الثورة

تنشر جريدة "اليوم السابع" فى عددها الصادر غدا السبت، تقريرا حول لقاء لرئيس عدلى منصور بشباب الثورة لمناقشة تعديل خارطة الطريق، وبكائه أثناء سماع كلمة ممثلى المعاقين، ومصادر تؤكد: أغلبية الحضور يطالبون بالانتخابات الرئاسية أولا.

كما تنشر الجريدة حوارا مع العميد محسن متولى قائد فصيلة وزير الدفاع فى الكلية الحربية.. ويؤكد: "السيسى" كان طالبا منضبطا ويمتلك "كاريزما" عبد الناصر ودهاء السادات.. الفريق أول لن يرشح نفسه لكنه سيكلف من الملايين بالرئاسة.. وهواياته ألعاب القوى والقراءة ولديه ذاكرة حديدية وعلاقته بزملائه ممتازة.

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