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الفيفا يقر رسميا استخدام “الرذاذ المتلاشى” لتحديد مكان وقوف اللاعبين في الكرات الثابتة

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الفيفا يقر رسميا استخدام “الرذاذ المتلاشى” لتحديد مكان وقوف اللاعبين في الكرات الثابتة الفيفا يقر رسميا استخدام “الرذاذ المتلاشى” لتحديد مكان وقوف اللاعبين في الكرات الثابتة

بلاتر رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا

في خبر غير سار للمدافعين، أقر الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا استخدام “الرذاذ المتلاشى” لتحديد مكان وقوف اللاعبين في الكرات الثابتة.

ويأتي القرار، طبقا لصحيفة “مترو” البريطانية، في إطار المحاولات المستمرة التي يبذلها الاتحاد الدولي لإجبار اللاعبين على الالتزام بالقانون.

ويعتبر القرار صدمة للمدافعين الذين اعتادوا التقدم للأمام بعد قيام الحكم باحتساب عشر ياردات من الكرة، إلا أن القرار ألزم الحكم برش مادة تحدد المكان الذي لا يجب على المدافعين أن يتخطوه. وتختفي هذه المادة بعد رشها بدقيقة واحدة.

يذكر أن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم بدأ مؤخرا في استخدام هذا الرذاذ في مباريات دوري الدرجة الأولى، بالإضافة إلى استخدامها مباريات كأس العالم للأندية في المغرب.

أ ش أ

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