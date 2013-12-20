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مسيرة بالمراكب السياحية لحملة ” كمل جميلك” بجنوب سيناء

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مسيرة بالمراكب السياحية لحملة ” كمل جميلك” بجنوب سيناء مسيرة بالمراكب السياحية لحملة ” كمل جميلك” بجنوب سيناء

نظمت حملة” كمل جميلك .. واختار رئيسك” مسيرة بالمراكب السياحية والزوارق البحرية التي علقت لافتات كبيرة لتأييد الفريق و تزينت المراكب والزوارق البحرية بأعلام وطافت خليج نعمة حتى جزيرة تيران على أنغام أغنية ” تسلم الأيادي”
> وقد قام البحارة الذين شاركوا في المسيرة البحرية بتنفيذ ألعاب بحرية وهم معلقون بالحبال ونفذوا غطسات تحت الماء وسط الشعاب المرجانية لتأييد الفريق السيسي رئيسا لمصر.

وقد شارك فى المسيرة البحرية الكاتبة فريدة الشوباشى والفنان أحمد عبد الوارث ،وقالت الدكتورة هبة زهران العضوة بالحملة :”إن جميع العاملين بالسياحة يؤيدون الفريق السيسي رئيساً لمصر” ،مشيرةً إلى أن سيناء أرض المعارك التي تؤيد الفريق السيسي الذى قضى على الإرهاب.

وأعلنت زهران أنه الساعة التاسعة سوف تعلن الحملة عن إعداد الذين وقعُوا استمارات كمل جميلك للفريق السيسي ليترشح رئيساً لمصر.

وتقوم الحملة بتنظيم حفل في خليج نعمة لتنشيط السياحة وتأييد الفريق السيسي.

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