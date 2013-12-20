صحيفة إنجليزية: صلاح عليه تعلم الرقص من ستوريدج بعد انتقاله لليفربول

إذا كان محمد صلاح جناح بازل سينضم إلى ليفربول في يناير المقبل، فعليه أولا تعلم الرقص من دانيل ستوريدج مهاجم الحمر، هكذا ذكرت صحيفة (مترو) الإنجليزية.

ويأتي ذلك عقب حفل زفاف محمد صلاح الذي عقده الأربعاء الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن صلاح الذي يعد واحدا من اللاعبين البارعين في بازل، ولكن الرقص بكل وضوح هو أحد الأشياء التي لا يجيدها.

وأرفقت الصحيفة مقاطع تسجيلية لرقص محمد صلاح في حفل زفافه، وشبهته بأنه يدخل ضمن قائمة "كبار السن" عند محاولتهم للرقص.

وأشارت الصحيفة إلى التقارير التي تدعم اقتراب صلاح من التوقيع لليفربول في يناير، مما يجعله زميلا للثنائي الهجومي الساحر ستوريدج ولويس سواريز.

وعلقت الصحيفة الآن عليهم بعض العمل لإنجازه.

المعروف أن ستوريدج يحتفل بأهدافه برقصة مميزه بذراعيه، في حين أن صلاح لم يظهر مواهبه في الرقص خلال زفافه بحسب ما ذكرت الصحيفة.

وتألق صلاح مع بازل وقاده إلى صدارة الدوري السويسري، وسجل هدفين في مرمى تشيلسي خلال دوري أبطال أوروبا، مما رفع أرصدته للاحتراف في الدوري الإنجليزي.