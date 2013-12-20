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الأخضر الإبراهيمي: لا اتفاق على دور إيران في "جنيف2".. والسعودية مدعوة

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الأخضر الإبراهيمي: لا اتفاق على دور إيران في "جنيف2".. والسعودية مدعوة الأخضر الإبراهيمي: لا اتفاق على دور إيران في "جنيف2".. والسعودية مدعوة

كتب : أ.ف.ب منذ 30 دقيقة

قال الأخضر الإبراهيمي، مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية الخاص لسوريا، إن المفاوضات أخفقت حتى الآن في التوصل إلى اتفاق حول دعوة إيران إلى محادثات "جنيف2" للسلام في سوريا والتي ستجري الشهر المقبل.

وصرح الإبراهيمي للصحفيين، "بالنسبة لإيران لم نتوصل إلى اتفاق بعد. وليس سرًا أننا في الأمم المتحدة نرحب بمشاركة إيران، ولكن شركاءنا في الولايات المتحدة ليسوا مقتنعين بعد بأن مشاركة إيران ستكون أمرًا صائبًا".

وأضاف مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية الخاص لسوريا، أن هي على قائمة الدول المدعوة إلى المحادثات والتي يزيد عددها عن 30 دولة.

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