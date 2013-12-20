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الاثنين.. مؤتمر صحفي لمناقشة أحدث الأبحاث لعلاج السرطان

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الاثنين.. مؤتمر صحفي لمناقشة أحدث الأبحاث لعلاج السرطان الاثنين.. مؤتمر صحفي لمناقشة أحدث الأبحاث لعلاج السرطان

كتب : طارق عبد العزيز منذ 5 دقائق

تعقد الجمعية المصرية لأمراض السرطان مؤتمرًا صحفيًا، الاثنين المقبل، ويناقش أحدث الأبحاث وأساليب علاج الأورام وكيفية الوقاية، والتدابير اللازمة للعلاج على نفقة الدولة، للحد من انتشار المرض وتوفير العلاج للفقراء بعد أن اكتشف العلماء دليلاً صريحًا يتعلق بنمو الأورام السرطانية قد يُحدث ثورة في تشخيص وعلاج مرض السرطان، والرأي السائد حاليًا أن السرطان ينجم عن تغيّرات وراثية مفاجئة داخل الخلايا العادية تجعلها تنقسم بشكل يتعذر ضبطه وتتحول إلى ورم خبيث.

إلا أن ثلاث دراسات مستقلة أثبتت أن ذلك الرأي بات مجرد فكرة خاطئة، فقد اكتشف العلماء سلسلة هرمية للخلايا السرطانية داخل الورم الخبيث الصلب، وعلى رأس تلك السلسلة خلايا جذعية سرطانية رئيسية هي المسؤولة أساسًا عن نمو الورم الخبيث، وتُعد هذه هي المرة الأولى التي يتمكن فيها العلماء من إثبات وجود خلايا جذعية سرطانية داخل الأورام الخبيثة الصلبة تنمو بحالتها الطبيعية.

وصرّح الأستاذ الدكتور علاء الحداد، عميد المعهد القومي للأورام، أن الهدف الأساسي من هذا المؤتمر هو نشر العلم المستحدث في علاج الأورام في العالم ليستفيد منة الطبيب المصري، ما يعود بالنفع على مرضى الأورام في والعالم العربي.

ويقول الدكتور مصطفى الصيرفي، أستاذ علاج الأورام بالمعهد القومي للأورام ورئيس الجمعية المصرية لأمراض السرطان، إن الجمعية تهتم بكل الأنشطة المتعلقة بمكافحة السرطان وتعني على وجه الخصوص بتكوين روابط مهنية وعلمية بين كل المتخصصين في هذا المجال، ويضيف الجمعية حاصلة على ترخيص من (ASCO) لعرض أهم الأبحاث وأساليب العلاج التي توصل إليها العلم الحديث بصورة مكثفة وعرضها على أطباء الأورام في مصر بمختلف تخصصاتهم.

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