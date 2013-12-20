جسد المراة وتأثير السائل المنوي فيه

فسر العلماء فتــرة (العدة) للنساء للتأكد من خلو الرحم من جنين وانها مؤهله للصلح بين الزوجين.

وهذا صحيح ولكن هناك سببا آخر اكتشفه العلم الحديث وهو:

أن السائل الذكري يختلف من شخص الى آخر كما تختلف بصمة الاصبع وبصمة العين وأن لكل رجل شفرة خاصة به.

(((((( لذلك فإن جميع ممارِسات مهنة الدعارة يصبن بمرض سرطان الرحم بسبب اختلاف الشفرات)))))

وان المرأة تحمل داخل جسدها كمبيوترا يختزن شفرة الرجل الذي يعاشرها.

واذا دخل على هذا الكمبيوتر اكثر من شفرة كأنما دخل فيروس الى الكمبيوتر

ويصاب بالخلل والاضطراب والامراض الخبيثة

ومع الدراسات المكثفة للوصول لحل او علاج لهذه المشكلة اكتشف الاعجاز

واكتشفوا ان الاسلام يعلم ما يجهلونه.!!

ان المرأة تحتاج نفس مدة العدة التي شرعها الاسلام حتى تستطيع استقبال شفرة جديدة بدون اصابتها باذى> ».

كما فسر هذا الاكتشاف لماذا تتزوج المرأة رجلا واحدا ولا تعدد ازواجِ.. وهنا سأل العلماء سؤالا لماذا تختلف مدة العدة بين المطلقة والارملة.؟

اجريت الدراسات على المطلقات والارامل فأثبتت التحاليل ان الارملة تحتاج وقتا اطول من المطلقة لنسيان هذه الشفرة وذلك يرجع الى حالتها النفسية حيث تكون حزينة اكثر على فقدان زوجها اذ لم تصب منه بضرر الطلاق بل توفاه الله.

فلذلك هي لاتستطيع نسيان ذلك الزوج الذي عاش معها حياة السعادة حياة الفرح

حياة الحب لأن من طبع المرأة الغريزي الوفاء والإخلاص لذلك الرجل وأن الخيانة طبع دخيل على صاحبة القلب الكبير .....

((المرأة))



... ان في ذلك عبرة لمن اراد ان يعتبر ..



سبحان الله العظيم

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads