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سلماوي رئيسا لمجلس تحرير "المصري اليوم" خلفا لياسر رزق

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سلماوي رئيسا لمجلس تحرير "المصري اليوم" خلفا لياسر رزق سلماوي رئيسا لمجلس تحرير "المصري اليوم" خلفا لياسر رزق

كتب : الوطن الجمعة 20-12-2013 17:49

علمت "الوطن" أن الكاتب محمد سلماوي سيتولي رئاسة مجلس تحرير الزميلة "المصري اليوم"، خلال الأيام المقبلة.

وأشار مصدر بمجلس إدارة الصحيفة، إلى أن مجلس الإدارة اتخذ قرارًا بتشكيل مجلس تحرير بالجريدة يرأسها سلماوي، بعد ترك الزميل ياسر رزق رئيس التحرير الحالي لمنصبه، بعد عام قضاه في "المصري اليوم".

وقال المصدر إن سلماوي إبلغ مجلس الإدارة عدم رغبته في تولي منصب رئاسة التحرير، والاكتفاء برئاسة مجلس التحرير لفترة محدودة حتى تعيين رئيس تحرير جديد.

ووعد سلماوي الزملاء بالجريدة بحل مشكلة الصحفيين الذين هددوا بالاعتصام في النقابة، احتجاجًا على فصلهم، وتعهد بأن يدافع عن حقوق الصحفيين وفقًا للقواعد النقابية والمهنية.

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