قيادي بـ"الوطنية للتغيير" يحذر من محاصرة "الإخوان" للاقتصاد إذا تم التعامل معهم أمنيا فقط

كتب : نظيمة البحراوى منذ 43 دقيقة

حذّر عز الدين الهواري، القيادي بالجمعية الوطنية للتغيير، من نجاح تهديدات أعضاء جماعة الإخوان المسلمين "المحظورة" بمحاصرة الاقتصاد، بهدف إرباك الحكومة وعرقلة عملها إذا قابل النظام الحاكم ذلك بالتعامل مع الإخوان بالأسلوب الأمني فقط.

وأوضح الهواري، في تصريح لـ"الوطن"، أن جماعة الإخوان تعتمد على القواعد وليس على القيادات لأن تنظيم الإخوان قاعدي، والتمويل يتم من القاعدة إلى القمة وليس العكس كما يحدث في الأحزاب أو أي جماعات أخرى.

وتابع الهواري قائلاً إن "الجماعة تتكون من أسر ولكل أسرة قيادة والأسرة يتراوح أفرادها من 4 إلى 5 أشخاص لديهم قيادة أي تقريبًا سيكون لديهم 200 ألف قيادة"، إضافة لقوتهم الاقتصادية بالخارج والدعم الذي يحصلون عليه من أمريكا في الخفاء وقطر وتركيا.

لافتًا إلى أن ذلك سيمكنهم من النجاح في عملية الضغط الاقتصادي ومنها أيضًا شراء الدولار ورفع سعره وبالتالي رفع سعر السلع، مشيرًا إلى أنه سبق الإشارة إلى أن القوة الاقتصادية لديهم في حجم أعمال يتجاوز 180 مليار جنيه.