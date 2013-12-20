الأمن يفض اشتباكات أمام منزل البلتاجي بكفر الدوار.. ويضبط اثنين من الإخوان

كتب : أحمد حفني الجمعة 20-12-2013 17:27

خرج العشرات من أنصار الإخوان بمدينة كفر الدوار، في مسيرة من مسجد الشهداء بمنطقة سيدي شحاتة، للتنديد بما أطلقوا عليه الانقلاب العسكري. وردد المشاركون في المسيرة العديد من الهتافات المناهضة للجيش والشرطة، وتجمعت المسيرة أمام منزل محمد البلتاجي القيادي بجماعة الإخوان، ما دفع الأهالي هناك إلى الاشتباك معهم ومطاردتهم، وحدثت إثر ذلك مناوشات بين الأهالي والإخوان.

وقامت وحدة مباحث قسم كفر الدوار برئاسة المقدم محمد حمادي، بملاحقة مسيرة الإخوان، وألقت القبض على اثنين منهم، بتهمة التظاهر دون تصريح وارتكاب أعمال العنف والشغب.