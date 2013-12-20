أخبار عاجلة

برلماني: تعديلات قانون السلطة القضائية لا تستهدف قاضي «تيران وصنافير» -
في اليوم الأول للحملة القومية.. تطعيم 550 ألف طفل ضد الشلل بالقليوبية -
فيديو| أديب عن هجوم صحف أمريكية على السيسي: «هنطلع مذكرات هيلاري» -
عفا عنه «مرسي» وقتله الجيش.. 10 معلومات عن «أبو أنس الأنصاري» -
فيديو| فقيه دستوري عن حكم تيران وصنافير: تصادم قضائي لا يصح في دولة القانون -
بعد أزمة «مجاهد».. السنجري يتولى مهام منصب وكيل وزارة التعليم بالشرقية -
اهداف مباراة برشلونة وغرناطة 4-1 .. الدوري الاسباني -
مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن توضح كيف تنظر الولايات المتحدة الأمريكية إلى الإرهاب -
مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن: يوجد كيميا بين الرئيس السيسي ودونالد ترامب -
نقيب المأذونين يكشف أغرب حالة طلاق لزوجة انفصلت بسبب "صباح الخير" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

عرس دنيا باطمة غدا

Google+ Print
عرس دنيا باطمة غدا عرس دنيا باطمة غدا

تحتفل دنيا باطما غدا السبت بزفافها على البحريني ترك بمدينة الدارالبيضاء، وأعلنت دنيا أن عرسها سيكون تاريخياً وعلى الطريقة المغربية .
علما بأن زواجها من رجل متزوج واحتفاءها بهذا الزواج خلق انتقادات كثيرة حولها، غير أنها كانت تدافع باستمرار عن علاقتها.
وقالت باطما إن الخليجيين يتزوجون المغربيات لأنهم يتعلقون بجمالهن وحضورهن وليس لأن المغربيات "خطافات رجالة" كما يشاع بداعي الغيرة والحسد.
ودافعت عن زواجها لأنه عن حب، كما قالت، وأن الرجل من حقه أن يتزوج أربعة لكنها تعود لتقول أنها ستكون الثانية والأخيرة في حياة زوجها محمد ترك.
ومن المنتظر أن يحضر لها زوجها مفاجأة كبيرة كما قالت في تصريحها لإحدى الإذاعات المغربية الخاصة.

 

تابعوا أيضاً:
أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي