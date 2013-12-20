عرس دنيا باطمة غدا

تحتفل دنيا باطما غدا السبت بزفافها على البحريني ترك بمدينة الدارالبيضاء، وأعلنت دنيا أن عرسها سيكون تاريخياً وعلى الطريقة المغربية .

علما بأن زواجها من رجل متزوج واحتفاءها بهذا الزواج خلق انتقادات كثيرة حولها، غير أنها كانت تدافع باستمرار عن علاقتها.

وقالت باطما إن الخليجيين يتزوجون المغربيات لأنهم يتعلقون بجمالهن وحضورهن وليس لأن المغربيات "خطافات رجالة" كما يشاع بداعي الغيرة والحسد.

ودافعت عن زواجها لأنه عن حب، كما قالت، وأن الرجل من حقه أن يتزوج أربعة لكنها تعود لتقول أنها ستكون الثانية والأخيرة في حياة زوجها محمد ترك.

ومن المنتظر أن يحضر لها زوجها مفاجأة كبيرة كما قالت في تصريحها لإحدى الإذاعات المغربية الخاصة.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"