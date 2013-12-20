مترجم الإشارة المزيف في تأبين «مانديلا» يدخل مستشفى للأمراض العقلية

دخل مترجم الإشارة المزيف في حفل تأبين الزعيم الراحل نيلسون مانديلا، ثامسانجا جانتيجي، مستشفى للأمراض العقلية في جنوب أفريقا للعلاج.

وادعى «جانتيجي» أنه عانى من انفصام، ورأى الملائكة تهبط من السماء في استاد جوهانسبرج.

وأصبح الرجل سخرية العالم، حيث انهالت عليه طلبات عقد لقاءات تليفزيونية بعد أن واجه انتقادات من الصم، الذين حضروا حفل تأبين «مانديلا»، واتهموه بالقيام بإشارات مزيفة.

وذكرت صحيفة جارديان البريطانية أن «سيزيوي» زوجة «جانتيجي» اصطحبته إلى مستشفى نفسي لإجراء فحوصات، حيث اتخذ المستشفى قرارا باحتجازه.

ونقلت الصحيفة عن «سيزيوي» قولها: «الأيام القليلة الماضية كانت صعبة، وكنا داعمين له، لأنه كان على وشك الإصابة بانهيار عصبي».

وأكدت الزوجة أن زوجها دخل المستشفى، ولا تعرف إلى متى سيبقى هناك.

يذكر أن السجل الإجرامي لمترجم الإشارات مليء باتهامات بالقتل والسرقة، والاغتصاب، والإضرار بالممتلكات.