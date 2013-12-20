حصول “سواريز” على 200 ألف جنيه استرليني بموجب عقده الجديد مع ليفربول

وقع لويس سواريز اليوم (الجمعة) عقداً جديداً «طويل الأمد» مع ليفربول، لم يكشف النادي الإنكليزي عن تفاصيله، فيما تؤكد وسائل الإعلام البريطانية أنه سيصبح اللاعب الأعلى راتباً في صفوف «الريدز».

> وأكد ليفربول على موقعه أن سواريز قام بتجديد عقده، ويتصدر اللاعب ترتيب هدافي (البريمير ليغ) برصيد 17 هدفاً، على رغم أنه غاب عن المباريات الخمس الأولى بسبب عقوبة من الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم، بعد أن قام بـ«عض» الصربي برانيسلاف إيفانوفيتش مدافع تشلسي في الموسم الماضي.

> وأشار الريدز اليوم إلى أن عقد سواريز (26 عاماً) يمد ارتباطه الحالي بالنادي، الذي كان سينتهي عام 2016 بعد أن انضم للفريق في 2011 لمدة خمسة مواسم، مقابل 26.5 مليون يورو.

> وبحسب راديو الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، يعتقد أن لاعب ليفربول وقع لخمسة مواسم، حتى 2018 ، مقابل 200 ألف جنيه إسترليني (238 ألف يورو) أسبوعياً، أي ضعف راتبه الحالي.

> بيد أن اللاعب سيحصل حتى نهاية الموسم الحالي على 160 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا (160 ألف يورو)، بحسب الإذاعة البريطانية.

> وقال سواريز في بيان النادي: «إنني سعيد بالتوقيع على عقد جديد ولأنني أمنت مستقبلي لمدى طويل».