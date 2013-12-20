تدشين حملة “هنحمي المحتاجين من البرد” للاهتمام بالفقراء والمحتاجين بالخانكة

دشن اليوم عدد من شباب أهالى مدينة الخانكة حملة تحت عنوان” هنحمي المحتاجين من البرد ” وذلك من أجل الاهتمام بالمحتاجين والفقراء بالمحافظة وغيرها من المحافظات وحمايتهم من تقلبات الجو فى فصل الشتاء بتقديم الملابس والبطاطين.

فى سياق متصل أعلن كل من هشام خالد و مدحت أبو شنب المشرفين على الحملة أن الحملة ليس لها أى أبعاد سياسية ولا يشارك بها أى أحزاب أو قوى سياسية والشباب المشارك فيها من الأحزاب التى تشارك بشكل فردى بعيداً عن انتماؤه ،موضحين أن الهدف هو حماية المحتاجين والفقراء و المعدومين بالأماكن العشوائية و الذين يبيتون فى الشوارع والذين يسكنون العشش والخيام،وذلك بشراء بطاطين و جواكت على أن تكون البداية بـ 500 بطانية و جاكت ،يتم توزيعها على المحتاجين بعد قيام الحملة بإعداد قائمة بعدد من الأفراد ومن المقرر أن تجوب الحملة عدداً من المدن والمناطق بالمحافظة.