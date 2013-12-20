منظمة أممية تؤكد أهمية اتفاقية مكافحة الاتجار في المواد المخدرة

أكدت الهيئة الدولية لمراقبة المواد المخدرة (أي إن سي ب)، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة أهمية الدور الذي تلعبه اتفاقية مكافحة الاتجار غير المشروع في المواد المخدرة .

وقالت الهيئة ـ في بيان أصدرته ، اليوم الجمعة ، من مقرها الرئيس بالعاصمة النمساوية فيينا بمناسبة مرور 25 على إبرام الاتفاقية في فيينا عام 1988 ـ إن الدول الأعضاء في الاتفاقية الدولية قررت في عام 1988 تعزيز الإجراءات الرامية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات وقامت بوضع الركيزة الأساسية لنظام المراقبة الدولي، عن طريق تعزيز التعاون بين الدول الأطراف في المعاهدة لمواجهة الاتجار بشكل أكثر فعالية وحرمان المنظمات الإجرامية من جني أرباح انتاج المخدرات غير المشروعة.

وأشار البيان لنجاح الدول الأعضاء على مدى السنوات الـ 25 الماضية، في السيطرة على السلائف الكيميائية المستخدمة في التصنيع غير المشروع للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، من خلال توفير إطار دولي لرصد حركة التجارة الدولية في المواد المخدرة المشروعة والعمل على منع تسريبها للقنوات غير المشروعة .

أ ش أ