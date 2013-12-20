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الوحدة المحلية بقليوب تزيل 5 آلاف متر من الأراضي الزراعية

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الوحدة المحلية بقليوب تزيل 5 آلاف متر من الأراضي الزراعية الوحدة المحلية بقليوب تزيل 5 آلاف متر من الأراضي الزراعية

أزالت الوحدة المحلية بقليوب التعديات على مساحة قدرها 5 آلاف متر من الأراضى الزراعية وإعادتها للزراعة بعد استغلال عدد من المواطنين حالة الانفلات الأمنى والتعدى عليها ببناءعدد من المنازل العشوائية والأسوار الخرسانية حول قطع الأراضى.

من جانبه قال السيد موسى رئيس المدينة ،:”إن الإزالات تمثلثت فى إزالة بيوت عشوائية ومخازن وأسوار بأعمدة خرسانية ،مؤكداً ، على استمرار الحملات لمطاردة المتعدين على الأرض الزراعية وإتخاذ كافة الإجراءات حيالهم وإخطار النيابة العامة ومطالبة المتعدين بتكاليف الإزالة وجاري توقيع الحجز الإداري عليهم وذلك حفاظاً علي الرقعة الزراعية وحمايتها من تجار وسماسرة الأراضي الزراعية.

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