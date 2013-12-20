الثروة الداجنة: تخوف من ظهور الأوبئة فى المزارع بسبب نقص التدفئة

قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إن هناك تخوفا من ظهور الأوبئة فى مزارع الدواجن بسبب برودة الطقس وندرة توافر التدفئة اللازمة من أسطوانات الأنابيب، لافتا إلى أن الدواجن تتعرض للأمراض التنفسية والالتهاب الرئوى فى الشتاء ولابد من دعم التدفئة لها.

وأضاف السيد فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن خطة وزارت التنمية المحلية والزراعة والبترول لتوفير أسطوانات البوتاجاز بسعر 35 جنيها لمزارع الدواجن لم تنفذ على أرض الواقع، ولا تزال المزارع تعانى من نقص التدفئة، رغم إعلانهم توفيرها منذ 10 أيام ماضية، وتظهر كل يوم أزمات ندرتها فى مختلف المحافظات ومنها محافظة المنيا ومحافظة الشرقية.

وأشار إلى وجود ارتفاع فى أسعار البيض ليبلغ سعر الطبق منه لـ18 جنيها، كما ارتفع سعر الدواجن صنف الديك الرومى ليصل سعر الكيلو لـ32 جنيها، والبط البلدى ويبلغ سعر الميلو 28 جنيها، وذلك نتيجة اقتراب دخول أعياد رأس السنة الميلادية وارتفاع الإقبال عليها، بعد إفطار الأقباط، إلا أنه على مستوى الدواجن هناك استقرار فى الأسعار.