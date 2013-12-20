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شعبة المواد الغذائية: ارتفاع أسعار الألبان والتونة وضعف القوى الشرائية

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شعبة المواد الغذائية: ارتفاع أسعار الألبان والتونة وضعف القوى الشرائية شعبة المواد الغذائية: ارتفاع أسعار الألبان والتونة وضعف القوى الشرائية

قال جلال عمران نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة تجارة القاهرة، إن محال السوبر ماركت والبقالة عادت للعمل بصورتها الطبيعية حتى انتهاء يوم عمل كامل، بعد تحسن الأحوال الجوية للطقس، إلا أنه لا يزال هناك ضعف فى القوى الشرائية من المستهلكين.

وأضاف عمران، أن أبرز السلع الغذائية المرتفعة أسعارها هى الألبان بقيمة تتراوح من 10 إلى 15%، نتيجة ارتفاع لبن البودرة العالمية، إضافة إلى زيادة أسعار الدولار مقابل الجنيه فى عمليات الاستيراد، كما أن هناك نقص فى الألبان نتيجة ندرة توافر الثروة الحيوانية فى ، مما يمثل أزمة فى الأسعار.

كما لفت عمران إلى ارتفاع فى أسعار علب التونة إلى 10 جنيهات للعبوة، بعد أن كانت بـ7 جنيهات، نتيجة ارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه، وعدم قدرة المستوردين على توافر كميات منه مما أدى إلى نقص الكميات المستوردة منها، حيث نستوردها بالكامل من الخارج، وأبرز الدول هى اليابان.

وتابع عمران، أن هناك استقرارا فى أسعار الزيوت والمسلى، إلا أن هناك تحركا فى بعض أنواع الجبن تأثرا بزيادات أسعار الألبان، إلا أن معظم أسعار السلع لم ترتفع بسبب تراجع إقبال المستهلكين على الشراء إلا بكميات محدودة نتيجة الأزمة الاقتصادية.

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مصر 365

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