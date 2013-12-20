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احذرى من إعطاء طفلك أى أعشاب أو أدوية للتخسيس

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احذرى من إعطاء طفلك أى أعشاب أو أدوية للتخسيس احذرى من إعطاء طفلك أى أعشاب أو أدوية للتخسيس

أرسلت أم تسأل، طفلى (9 سنوات) يعانى من سمنة مفرطة، فهل من السليم إعطاؤه علاجا أو أعشابا للتخسيس؟

حذر الدكتور صابر الغرباوى، استشارى أمراض السمنة والنحافة والعلاج الطبيعى، بشكل قاطع، من تعاطى الطفل أى نوع من أدوية أو أعشاب التخسيس أو التسمين الموجودة فى الأسواق، وشدد على تجنب الأمهات تماما لها، وعدم إعطائها للطفل.

وشدد استشارى السمنة على ضرورة أن تعرض الأم الطفل على طبيب مختص فى الغدد الصماء، لكى يجرى التحاليل المطلوبة له، ومعرفة سبب السمنة المفرطة، فقد يكون الطفل يعانى من مشكلة مرضية تسبب زيادة وزنه، وإذا تبين عدم إصابة الطفل بأية مشاكل مرضية، فعلى الأم أن توزان طعامها الذى تقدمه للطفل، وألا تنصاع لرغباته فى تناول المزيد من الطعام والحلوى والسكريات التى تزيد الوزن، لأن سبب زيادة الوزن فى هذه الحالة يكون سلوكيا.

وأوضح الدكتور صابر أنه على الأم الالتفات إلى الطرق الطبيعية لزيادة وزن الطفل أو إنقاصه، ولكن عليها ألا تفكر مطلقا فى إعطائه أدوية أو أعشابا للتخسيس، لأنها قد تسبب له فى عمره الصغير مشكلات صحية، أهمها عسر الهضم والإسهال، والقرح المعوية، وفشل كلوى، وقد تتسبب فى إصابته بجفاف فى سن مبكر، وقد تؤدى إلى خلل ظاهر فى توازن نسبة فى الجسم بشكل عام، فيشب الطفل معتادا عليها.
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