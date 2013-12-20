المنظار أو الحقن بالكورتيزون والهيالورنات لعلاج التهاب المفاصل

خشونة الركبة عبارة عن تآكل الأنسجة الموجودة بين الركبتين، وقد يصاحب هذا التآكل التهاب فى المفاصل مما يسبب آلاما شديدة، ويعتبر مرض العصر، حيث يصيب كبار السن، بالإضافة إلى أنه من الأمراض الطبيعية، والتى تصيب الإنسان، إلا أنه أصبح يهاجم صغار السن، ويقول الدكتور ضياء السيد إن العلاج فى الحالات البسيطة يكون من خلال وضع مراهم باسطة للعضلات، ومسكنة.

وأضاف "ضياء" أن هذه الطريقة تخفف الآلام فقط ولا تنهيها، مضيفا أن هناك 3 طرق أخرى يمكن من خلالها علاج خشونة الركبة من خلال الحقن، الأولى من خلال التنظير، حيث يتم استخدام المنظار لإزالة الغشاء الذى يبطن المفصل، مما يقلل من حدة الالتهابات، وينصح باستخدام تلك الطريقة لمن يعانون من التهاب المفاصل، ولا يستجيبون للكريمات الباسطة للعضلات.

وأضاف أن الطريقة الثانية من خلال الحقن المفصل بالكوتيزون، ويتم من خلالها حقن الالتهاب بالكوتيزون الذى يعمل على تقليل الالتهاب وإبطائه، وينصح بتلك الطريقة لمن يعانون من الآلام، ولا يستجيبون لمضادات الالتهاب غير الاستيرودية، محذرا من أن تلك الطريقة قد يكون لها آثار جانبية مثل زيادة الالتهاب، لذا ينصح فى حال استخدام تلك الطريقة، ألا يتعدى عدد الحقن عن 4 مرات فقط.

وأوضح أن الطريقة الثالثة من خلال حقن المفصل بالهيالورنات، وهو سائل موجود بين المفاصل، ويساعد على انزلاق المفاصل بدون الاحتكاك، وعند حقن المفاصل بتلك الهبالورنات يعمل على تقليل الاحتكاك، ومن ثم تقليل الآلام، وحذر من هذه الطريقة فقد تسبب حدوث الالتهاب، أو رفض الجسم لهذا السائل الصناعى، لذلك يجب استشارة الطبيب إذا شعرت بأى شىء غريب بعد الحقن.