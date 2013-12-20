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أطباء: آلام الظهر من أعراض التهابات الكلى والمثانة

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أطباء: آلام الظهر من أعراض التهابات الكلى والمثانة أطباء: آلام الظهر من أعراض التهابات الكلى والمثانة

كثير من الأشخاص يشعرون بآلام بسيطة فى الظهر، ولا يهتمون بالفحص الطبى والذهاب للطبيب لمعرفة أسباب هذه الآلام ويتجاهلون هذه الآلام حتى تتفاقم الأسباب، وكما أثبتت بعض الدراسات أن الآلام الظهر قد تكون دليل على بعض الأمراض الأخرى.

يقول الدكتور محمد سامى الزهار، أستاذ ورئيس قسم جراحة العظام والأستاذ الممتحن بالأكاديمية الأمريكية لجراحى العظام أن كثير من الأحيان توجد بعض الآلام فى الظهر تكون دليل على وجود أمراض فى أماكن أخرى ليس لها علاقة بالظهر أو الفقرات، وتكون هذه الآلام أعراضا لأمراض أخرى.

يوضح "محمد" أن آلام الظهر قد تكون دليلا لوجود أمراض مثل التهابات المثانة والمرارة، وإذا كانت الآلام الظهر مصحوبة بارتفاع درجة حرارة الجسم فذلك يكون دليل على وجود التهابات بالكلى.

يشير الطبيب أن آلام الظهر قد تكون نتيجة الإصابة بمغص كلوى أو التهابات بالمرارة أو نتيجة لوجود ورم دموى يحدث نتيجة لتكوينات دموية فى الفقرات تمددت وكونت كيسا دمويا تنتج عنه بعض الآلام.

وينصح محمد سامى الزهار، عند وجود آلام بالظهر حتى إذا كانت بسيطة بالتوجه إلى طبيب العظام، حتى يتم تحديد الألم هل هو ناتج عن الظهر أو عرض لأمراض أخرى وعند اكتشافه تتم معالجة السبب دون حدوث أى مضاعفات.

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مصر 365