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مسيرات وسلاسل بشرية للإخوان بكفر الشيخ لمقاطعة التصويت فى الاستفتاء

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مسيرات وسلاسل بشرية للإخوان بكفر الشيخ لمقاطعة التصويت فى الاستفتاء مسيرات وسلاسل بشرية للإخوان بكفر الشيخ لمقاطعة التصويت فى الاستفتاء

شهدت محافظة كفر الشيخ عددًا من التظاهرات والسلاسل البشرية ضمن فعاليات اليوم الجمعة، حيث نظم أهالى قرية كفر السودان التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة مسيرة أعلنوا خلالها رفضهم للمشاركة في التصويت على الدستور.

كما شهد طريق السالمية فوه مسيرة بالدرجات البخارية، رفع المشاركون خلالها شعار رابعة العدوية وصور مرسى .

وعلي الطريق الدولى الساحلى، نظم الإخوان المسلمون مسيرة رددوا خلالها هتافات متعددة مناهضة للجيش والشرطة، معلنين رفضهم لدستور 2013م ومقاطعتهم للاستفتاء.

بينما نظمت الجماعة على رافد الطريق الدولى الساحلي الواصل بين كفر الشيخ وبلطيم سلسلة بشرية، حاملين شعار رابعة وصور الدكتور محمد مرسى، ورددوا هتافات مناهضة للجيش والشرطة، ضمن فعاليات مليونية "دستورنا 2012".

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