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القبض على 23 من الإخوان بالقليوبية بتهمة خرق قانون التظاهر

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القبض على 23 من الإخوان بالقليوبية بتهمة خرق قانون التظاهر القبض على 23 من الإخوان بالقليوبية بتهمة خرق قانون التظاهر

ألقت قُوات الأمن بالقليوبية القبض على 23 من الإخوان اليوم الجمعة بشارع 15 مايو أمام شارع الشعراوى بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، بتُهمة خرق "قانون التظاهر"، وتنظيم مسيرة دون تصريح وإخطار الشُرطة.

وقال مصدر أمنى إن المتهمين أعضاء بتنظيم الإخوان وشاركوا فى مسيرة أمام مسجد المصطفى بشارع 15 مايو متجهين إلى القاهرة عبر كوبرى مسطرد، وقام بعضهم بقطع الشارع الجديد، مما نتج عنه شللا مروريا تاما، وهتفوا ضد النظام وجهاز الشرطة والقوات المسلحة، ورفعوا لافتات تحث المصريين على عدم التصويت على الدستور المعدل ورفعوا صور للرئيس المعزول وإشارات رابعة، وتمكنت قوات الأمن من ضبط 23 من أنصار المعزول ووجهت الشرطة لهم تهمة التظاهرة بدون تصريح، مما يعد خرقا لقانون التظاهر الجديد.
> فيما قال المصدر، إنه تلقى إخطارًا بتجميع عدد من عناصر تنظيم الإخوان أمام مسجد المصطفى بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، معطلين الحركة المرورية مما أثار استياء المواطنين.

وأشار المصدر إلى أنه تم الدفع بعدد من مدرعات الأمن المركزى وسيارات الإطفاء لتفريق المسيرة طبقًا لقانون تنظيم التظاهر، نظرًا لعدم حصولهم على إذن مسبق.

جدير بالذكر أن الأسبوع الماضى شهد القبض أيضاً على 23 من مثيرى الشغب فى مسيرة إخوانية بنفس المكان وبنفس العدد.

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مصر 365