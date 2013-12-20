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العراق: أكثر من مليون و300 ألف يدخلون العراق لزيارة الإمام الحسين

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أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم، الجمعة، عن دخول أكثر من مليون و300 ألف زائر إلى العراق من منافذ عدة لأداء مراسيم زيارة الإمام الحسين.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية العميد سعد معن، فى بيان، اليوم الجمعة، إن مديرية المنافذ الحدودية والدوائر الساندة لها مستمرة بتقديم تسهيلات الدخول إلى الأراضى العراقية للزوار الوافدين من الخارج لأداء مراسيم زيارة الإمام الحسين عليه السلام.

وأوضح معن، أن عدد الزوار الداخلين من منفذ زرباطية بلغ 660 ألف زائر و45 ألفا من منفذ الشيب و42 ألف زائر من منفذ الشلامجة و41 ألفاً من منفذ سفوان، بالإضافة إلى 550 ألف زائر عن طريق مطار النجف.

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