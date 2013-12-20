البنزرتي: تونس مثل الجيش .. لابد أن يدربها وطنيا

مراكش (أ ش أ) أكد التونسى فوزي البنزرتي مدرب نادى الرجاء البيضاوى المغربى أن اللاعب المغربي يحتاج الى من يرفع معنوياته ويعطيه شحنة كبيرة من الثقة في النفس حتى يقدم أفضل ما لديه على أرض ملعب شأنه فى ذلك شأن سائر جيمع اللاعبين فى سائر بلدان المغرب العربى .

جاء ذلك التصريح فى الوقت الذى يستعد فيه نادى الرجاء لمباراة نهائى كأس العالم للاندية التى ستقام يوم بعد غد الاحد امام بايرن ميونخ الالماني والتى أكد أن فريقه سيواجه خلالها مهمة صعبة ولكنها ليست مستحيلة .

كما قال البنزرتى خلال حديث خاص ادلى به اليوم الجمعة فى مراكش لموقع (ستار افريكا): "أرى أن المنتخب التونسي يلزمه مدرب وطني كى يتولى قيادته".

وأضاف "لا يمكن أن يكون قائد الجيش إلا مواطن من نفس البلد، وانا أرى أن قيادة منتخب كرة القدم تشبه قيادة الجيش ، ولذا فإننى اتصور أن مدرب المنتخب التونسي يجب أن يكون تونسيا ".

وذكر موقع ستار افريكا أن البنزرتى ادلى بهذه التصريحات فى الوقت الذى تتردد فيه الكثير من الاحاديث عن امكانية تكليفه بتدريب منتخب " اسود الاطلسى " المغربى ، مشيرا الى أن ذلك ربما يكون بمثابة مؤشر ينم عن أن البنزرتى قد يعتذر عن قبول هذه المهمة وينصح المغاربة بتكليف مدرب مغربى بها.