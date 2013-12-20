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تقرير - المغربي بن عطية يدعم دفاع مانشستر يونايتد في الصيف

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تقرير - المغربي بن عطية يدعم دفاع مانشستر يونايتد في الصيف تقرير - المغربي بن عطية يدعم دفاع مانشستر يونايتد في الصيف

(أ ش أ) يعتزم نادي مانشيستر يونايتد الإنجليزي ضم المهدي بن عطية لاعب المغربي ونجم خطّ دفاع روما الإيطالي.

وذكرت تقارير إعلامية أن ذلك يأتي في إطار مساعي ديفيد مويس المدير الفني لفريق مانشيستر يونايتد للبحث عن لاعبين أكفاء ليعوضوا غياب الثنائي ريو فرديناند ونيمانيا فيديتش نجمي دفاع الشياطين الحمر، والمتوقع رحيلهما عن الفريق نهاية الموسم الحالي.

وكان بن عطية قد تألق بقوة مع فريق ذئاب العاصمة الإيطالية، إلى حد دفع صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت إلى اختياره ضمن أفضل الصفقات التي أبرمتها الأندية الإيطالية خلال موسم الانتقالات الصيفي الماضي.

مما يذكر أن الملاعب الانجليزية تشهد تواجدا قويا للاعبين المغاربة مثل كريم الأحمدي لاعب أستون فيلا وعادل تعرابت صانع ألعاب فولهام وأسامة السعيدي نجم سوانزي سيتي الويلزي .

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