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وصول ”الزند” ومساعد وزير العدل إلى نادي القضاة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات

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وصول ”الزند” ومساعد وزير العدل إلى نادي القضاة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات وصول ”الزند” ومساعد وزير العدل إلى نادي القضاة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات

المستشار أحمد الزند

وصل منذ قليل، المستشار على حسنين مساعد وزير العدل والمستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة ، والمستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد، والمستشار عبد الله فتحى، وكيل نادى القضاة، والمستشار خالد محجوب، المحامى العام لمكتب النائب العام والقاضى الذى أصدر الحكم فى قضية الهروب من سجن وادى النطرون، للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات التجديد الثلثى لنادى القضاة، لاختيار المرشحين لمقاعد عضوية مجلس إدارة نادي القضاة خلال انتخابات التجديد لثلثي العضوية.

وأعرب المستشار محمد عبده صالح نائب رئيس محكمة النقض والفائز بالتزكية بانتخابات التجديد الثلثي لمجلس إدارة نادي القضاة عن سعادته بالفوز وثقة القضاة فيه خلال الفترة المقبلة.

وأوضح صالح خلال تصريح خاص مساء الجمعة، أنه سيبذل أقصى جهده لتقديم خدمات للنادي، كما كان يعمل من قبل. متمنياً تحقيق المزيد من العطاء لتحقيق استقلال القضاء من خلال مقترحات سيقدمها الأيام القادمة لعلو ورفعة النادي، بالإضافة إلى العمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للقضاة خلال الفترة المقبلة.

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