بالصور| نجاح استئصال ورم كبير من باطن سيدة في أسوان

كتب : عبدالله مشالى الجمعة 20-12-2013 15:28

نجح فريق طبي بمستشفى أسوان الجامعي، صباح اليوم، من إجراء جراحة ناجحة لإحدى السيدات من مدينة دراو، شمال محافظة أسوان، والتي تبلغ من العمر 34 عامًا، وذلك باستئصال ورم وزن 20 كيلوجرامًا.

وقاد الفريق الطبي، الذي أجرى العملية، الدكتور حامد محمد مكي، نقيب الطباء بأسوان واستشاري أمراض النساء والتوليد بمستشفى أسوان الجامعي، وضمّ الفريق الطبي كلاً من الدكتورة ليلى محمد، مدرّس بالمستشفى، والدكتورعمرو عاطف، طبيب مقيم.

وأكد مكي، نقيب الأطباء، أنه منذ يومين كانت تعاني المريضة من آلام وانتفاخ أسفل البطن، ورفضت أسرتها في البداية ذهابها إلى الطبيب، وعندما زاد الورم شعرت المريضة بضيق شديد في التنفس، وتم تحويلها إلى مستشفى أسوان الجامعي وتم إجراء الكشف الطبي عليها وعمل الأشعة التشخيصية والمقطعية على المريضة، وتبيّن وجود ورم كبير بالمبيض الأيسر أسفل البطن، والذي يستلزم التدخل الجراحي العاجل، وأُجريت العملية الجراحية لإزالة الورم، واستمرت نحو ساعة ونصف، حيث تم استئصال الورم، والمريضة الآن بحالة صحية جيدة.