42% انخفاضا فى عجز الميزان التجارى المصرى مع اليابان فى 2012

أكد تقرير حديث صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى انخفاض قيمة عجز الميزان التجارى المصرى مع اليابان بنسبة 42.3% فى 2012 ليصل إلى 584.5 مليون دولار أمريكى مقابل 1013.5 مليون دولار عام 2011، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى اليابان نحو 1007.3 مليون دولار أمريكى عام 2012 مرتفعة بنسبة 178.1% عن عام 2011، بينما بلغت نسبة ارتفاع الواردات المصرية من اليابان فى نفس العام 15.7% لتبلغ 1591.8 مليون دولار أمريكى.

وأشار المركز فى تقرير نشرة أسواق تصديرية للسلع المصرية فى عدده الحديث، أن سلعة (أجزاء ولوازم المركبات بأنواعها) تأتى على رأس قائمة أهم السلع التى تستوردها مصر من اليابان خلال عام 2012، وجاءت فى المرتبة الثانية سلعة (إطارات خارجية هوائية جديدة من المطاط)، ويلاحظ أن اليابان تعتبر ثانى مورد إلى جمهورية مصر العربية من المركبات بأنواعها بعد كوريا.

وعلى جانب أهم السلع التى تصدرها جمهورية مصر العربية إلى اليابان تأتى سلعة (زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية عدا الخام) فى مقدمة السلع التى يتم تصديرها إلى اليابان بقيمة 483 مليون دولار عام 2012، وجاءت فى المرتبة الثانية سلعة (سجاد وأغطية أرضيات أخرى من مواد نسجية)، ومن الملاحظ تنوع السلع التى تصدرها جمهورية مصر العربية إلى اليابان.