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تحقيقات: العثور على رسالة بحوزة زعيم التكفيريين المنتحر بالمرج تصف مرسي ” بأمير المؤمنيين”ِِ

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تحقيقات: العثور على رسالة بحوزة زعيم التكفيريين المنتحر بالمرج تصف مرسي ” بأمير المؤمنيين”ِِ تحقيقات: العثور على رسالة بحوزة زعيم التكفيريين المنتحر بالمرج تصف مرسي ” بأمير المؤمنيين”ِِ

سعيد الشحات

كشف مصدر أمنى مطلع أن أجهزة المباحث بمديرية أمن القاهرة عثرت على رسالة إلى الرئيس المعزول محمد مرسى تصفه ” بأمير المومنين ” وتدعو إلى الجهاد وتكوين الإمارة الإسلامية، وذلك داخل منزل سعيد الشحات زعيم التكفيريين بالمرج والذى فجر نفسه قبل لحظات من القبض عليه فجر أمس لتورطه فى عدد من الحوادث الإرهابية، ومنها تفجير موكب وزير الداخلية وقتل الشهيد “محمد مبروط” ضابط الأمن الوطنى.

وأكد المستشار تامر الفرجانى المحامى العام لنيابات أمن الدولة أن النيابة تولت التحقيق فى واقعة قيام “سعيد الشحات محمد – 33 سنة” والمتورط فى عدد من الحوادث الإرهابية بتفجير نفسه قبل القبض عليه.

وأوضح أن المتهم متورط فى عدد من القضايا والتى أصدرت فيها النيابة فى توقيت سابق قرارًا بحظر النشر فيها خوفًا على سير التحقيقات.

وأكد مصدر أمنى مطلع أن سعيد الشحات القيادى التكفيرى الذى لقى مصرعه فى مطاردة مع قوات الأمن فجر الخميس بمنطقة بالمرج، متهم فى واقعة محاولة اغتيال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بمدينة نصر.

وأضاف المصدر أن المتهم أيضًا متورط بارتكاب واقعة قتل الشهيد محمد مبروك ضابط الأمن الوطنى بمدينة نصر، ومتهم فى قضية إطلاق النيران على نقطة شرطة النزهة الجديدة وعدد من القضايا الأخرى.

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