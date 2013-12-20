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قوات الأمن ببني سويف تستخدم الغاز لتفريق تظاهرة للإخوان

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قوات الأمن ببني سويف تستخدم الغاز لتفريق تظاهرة للإخوان قوات الأمن ببني سويف تستخدم الغاز لتفريق تظاهرة للإخوان

استخدمت قوات الجيش والشرطة القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه أمام مسجد بني سويف الجديدة، عقب صلاة الجمعة، في تفريق العشرات من الإخوان وقام العشرات من الإخوان بمحاولة اقتحام ميدان المديرية بوسط المدينة، إلا أن قوات الجيش منعتهم من الوصول إلى الميدان، وطاردتهم في الشوارع الجانبية بميدان الزراعيين والأباصيري، وألقت القبض على 3 منهم.

كان أنصار الإخوان قد نظموا اعتصاما بميدان المديرية تزامنا مع اعتصام ميدان رابعة العدوية، وقامت قوات الجيش بإنهاء اعتصامهم به ، عقب فض اعتصام رابعة ، وأغلقته أمام حركة سير السيارات ، وقامت بفتح المسجد أمام المواطنين لأداء الصلاة به عقب إغلاقه من قبل أعضاء الإخوان وقصر الصلاة فيه على أفرادهم المعتصمين.

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